¡¡²Î¼ê¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬¡Ö£÷£é£ô£è¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿£¹¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÍÁ³¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤ò¸À¤ï¤ì¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦»Ò¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¼ê±Û¡ÊÍ´Ìé¡Ë¤È¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤È¶Ó¸Í¡ÊÎ¼¡Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ê±Û¤Ï´°Á´¤Ë¸åÇÚ¤Ê¤ó¤ÇÀèÇÚ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß£Î£Å£×£Ó¤Ï¾®»³·Ä°ìÏº¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Î£³¿Í¤Ç³èÆ°¡£¸òÎ®¤â¤¢¤êÀèÆü¤Ï¾®»³¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££Í£Ã¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤«¤é¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«£²¿Í¤Ç¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤Ï¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¼ê±Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼ê±Û¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©ºÇ¶á²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£