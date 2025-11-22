²ã¤Î¸ý´ï¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÍÑ¤Î¶ËºÙ¥Î¥º¥ë¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡¢°Ü¿¢ÍÑÂ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¤Ë´üÂÔ
3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÆÎ©ÂÎÊª¤òÂ¤·Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Ç¡¢¥Î¥º¥ë¤ÎÆâ·Â¤¬ºÙ¤¤¤Û¤ÉÀºÌ©¤Ê¹½Â¤Êª¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢²ã¤Î¸ý´ï¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÍÑ¤Î¶ËºÙ¥Î¥º¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Î¥Þ¥®¥ëÂç³Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¡¦¥«¥ª¶µ¼ø¤é¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÈùºÙ¤Ê¹½Â¤Êª¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚÃÇ¤·¤¿¥á¥¹¤Î²ã¤Î¸ý´ï>¤ò3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÍÑ¥Î¥º¥ë¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡Ö3D¥Í¥¯¥í¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ÍÑ¥Î¥º¥ë¤Î¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤âºÙ¤¤»ÔÈÎ¥Î¥º¥ë¤ÎÆâ·Â¤Ï35¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï80¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü2000±ß¡Ë¤È¹â³Û¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥¬¥é¥¹°ú¤¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Î¥º¥ë¤Ï¹â²Á¤ÇÈó¾ï¤ËÀÈ¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÂç³Ø±¡À¸¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥×¡¼¥Þ»á¤Ë¡¢¥µ¥½¥ê¤ÎÆÇ¿Ë¤«¤é¥Ø¥Ó¤Î²ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼«Á³¤Î´ï´±¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥¿¥¤¥·¥Þ¥«¤Î¥á¥¹¤Î¸ý´ï¤¬¡¢20¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¶ËºÙ¤Î¹½Â¤Êª¤ò°õºþ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¡¦¥«¥ª»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸²Èù¶À²¼¤Ç¤Î¥á¥¹¤Î²ã¤Î¸ý´ï¤ÎÀµ³Î¤ÊÀÚÃÇ¡¦Ãê½Ð¤ò²ñÆÀ¤·¤¿ºî¶È°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ã¤Î¸ý´ï¤«¤é1»þ´Ö¤Ë6ËÜ¤Î¥Î¥º¥ë¤ò1¥É¥ëÌ¤Ëþ¡ÊÌó155±ß¡Ë¤Î¥³¥¹¥È¤ÇÀ½Â¤¤Ç¤ÍÆ°×¤Ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤·¤«¤â´ûÂ¸¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¸Êª³ØÅªµ¯¸»¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÈæ³ÓÅªÄ¹¼÷Ì¿¤Ç¡¢2½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏÌó30¡ó¤¬¸Î¾ã¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç1Ç¯´ÖÅà·ëÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®·¿À¸Êª¤Î´ï´±¤òµ¡³£ÉôÉÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢²ë¤Î¿¨³Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿Æ÷¤¤¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ä¡¢¥¯¥â¤Î»àÂÎ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¥Í¥¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢·ì´É¤ò´Þ¤àÀ¸ÂÎÁÈ¿¥¤ÎÂ¾ì¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥¯¡Ö¥×¥ë¥í¥Ë¥Ã¥¯F-127¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼°õºþ¤Ï¡¢¿Í¹©Â¡´ï¤ÎÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿ÍË¾¤Ê¼êË¡¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Âç³Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¿Í´Ö¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Æ»¶ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥Îã¤À¡£²ã¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ï200ËüÇ¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¼«Á³³¦¤ÎÊý¤¬»ä¤¿¤Á¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢µ»ö
