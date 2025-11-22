¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×Âè»°ÃÆ ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó²ò¶Ø¡ªÊüÁ÷25²óÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤â¡ª¡Ú°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè°ìÉô ¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬¡Ê¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¡Ë¡¦ÂèÆóÉô ¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡×¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè»°ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤È¿·¤¿¤Ê´ë²è¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¡ä
INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¡áLOVE¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ °¦¡¢Omoinotake¡¢ORANGE RANGE¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢King & Prince¡¢Creepy Nuts¡¢Kep1er¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK
¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë
»ÔÀîÔ¥½½Ïº
RIEHATA
11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÄ«¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²ò¶Ø¤òÍ½Äê¡ª
¡ãÂè»°ÃÆ²ò¶Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
¢£º£Ç¯²»³Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²Æ³«ºÅ¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç±é±Ç²èºîÉÊ¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡»³²í¼£¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª
¢£¡Ö⾰Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¤¬SNSÁíºÆ⽣²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆ⽣²ó¿ô1.5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¹È⽩²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
¢£º£Ç¯¤Ç·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤ÎÆü´Ú¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½é½Ð¾ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×&TEAM
¢£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¡ªINI¡¢aoen¡¢¡áLOVE¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I
¡ãÊüÁ÷25²óµÇ°¡ª¹ë²Ú´ë²è²ò¶Ø¡ä
ÊüÁ÷25²óµÇ°¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç24Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÎÌ¾²Î¾§¤ò¤ªÆÏ¤±¡£24Ç¯Á°¤Î°ì²óÌÜ¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·¡¼¥ó¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³Ú¶Ê¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
¢£ÂçÄÍ °¦¡ÖPEACH¡×
¢£¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
¡ãÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×³µÍ×¡ä
¢£ÊüÁ÷Æü¡§
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè°ìÉô ¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬ ¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷
ÂèÆóÉô ¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬
¢£½Ð±é¼Ô
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
»Ê²ñ¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§@musicday_ntv
Instagram¡§@musicday_official
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°:¡ô¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025