¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡ÛÝ¯°ææÆ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë11·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¡ÊÂè1Éô¡¦¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬ ¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¡¿Âè2Éô¡§¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢Âè3ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯²»³Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²Æ³«ºÅ¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç±é±Ç²èºîÉÊ¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡»³²í¼£¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¤¬SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1.5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£Ç¯¤Ç·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤ÎÆü´Ú¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½é½Ð¾ì¤ÈÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×&TEAM¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
INI¡¢aoen¡¢¡áLOVE¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤âÂ³¡¹¤È·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷25²óµÇ°¡£º£¤Þ¤Ç24Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾²Î¾§¤ò¤ªÆÏ¤±¡£24Ç¯Á°¤Î°ì²óÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·¡¼¥ó¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢ÂçÄÍ°¦¡ÖPEACH¡×¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÊ¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
11·î28Æü¤ÎÄ«¤Ë¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²ò¶Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¡áLOVE¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢Omoinotake¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ°¦¡¢Omoinotake¡¢ORANGE RANGE¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢Kep1er¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢ Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢ HANA¡¢Perfume¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢M!LK
¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë
»ÔÀîÔ¥½½Ïº
RIEHATA
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²Ú´ë²è
¢¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
