¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö·ëº§¼°¡¡¹õÎ±Âµ¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤¹¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç½ÐÀÊ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢É×¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊÂ¤ó¤À²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ±Âµ¤ÎÈþÆàÂå¤Á¤ã¤ó¡¡¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÂÉþ¤â¤¹¤´¤¯À¶Á¿¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬Á¢¤àÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Î²ÈÂ²¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï1996Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÉ×¤È·ëº§¡£Ä¹ÃË¤ÎÌðÅç°¦Ìï¡Ê28¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦Ì¾·î¡Ê22¡Ë¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£