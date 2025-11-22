aiko¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Êó¹ð¤Ë½ËÊ¡¡õ¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤ÇÇ¯¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îaiko¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡¢50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü50ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î²Ö¡¡°¦»Ò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿³Û¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤ËÌû²÷¤ËÌÌÇò¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¥Í¥¹¡×¤È´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÅê¹Æ¤«¤éÌó1»þ´Ö¤Ç1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¡Ê22Æü¸á¸å10»þÈ¾»þÅÀ¡Ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î½ËÊ¡¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë50ºÐ¤Ê¤Î¡©ËÜÅö¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö50ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Çaiko¤À¤±Ç¯¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¡Öaiko¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£