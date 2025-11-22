¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¾¡¤Ä¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤ËÉâ¾å¤Ø
¡¡¡Ú¥È¥Ó¥ê¥·¶¦Æ±¡Û¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ï22Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬Æ±11°Ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ë25¡½23¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£²¤½£±óÀ¬¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏCTB¥é¥¤¥ê¡¼¤Î¥È¥é¥¤¤Ê¤É¤ÇÁ°È¾¤ò16¡½6¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï²¡¤µ¤ì¤Æ½ªÈ×¤Ë22¡½23¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËSOÍû¾µ¿®¤ÎPG¤ÇµÕÅ¾¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÄÌ»»6¾¡2ÇÔ¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2027Ç¯WÇÕÃêÁª²ñ¤Ç¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¸º¤ëÂè2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£