»³²¼ÃÒµ×¡¡14ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸ÅÃå¤ÎÃÍÃÊÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤È¤«¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË ¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«Ê¬¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÅÃå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏÌÂºÌÊÁ¤Î¡Ö¥¨¥¤¥×¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¡£¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÅÃå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£14ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖÅö»þ7Ëü±ß¤°¤é¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤È¤«¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÀèÇÚ¤â¤³¤ìÃå¤Æ¤¿¤·¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´Á³¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂç»ö¤½¤¦¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£