¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤Î¾å¤Î¥Ð¥ó¥Ó¡×¡¡º¸SB¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥·¥Æ¥£¤Î¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤¹
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥º¤«¤é¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢ÂÔË¾¤Îº¸SB¤ÏÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢Âè10Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¥·¥Æ¥£¤ÏMF¤Î¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤òº¸SB¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ïºòµ¨¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËMF¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ïº¸SB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï8ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥Æ¥£Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢U16¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬À®Ä¹ÄË¤À¡£
¡ÖU16¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÀ®Ä¹ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£180cm¤Î»þ¤¬ËÍ¤Î°ìÈÖ¤ÎÀ®Ä¹´ü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢190cm¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤Î¾å¤Î¥Ð¥ó¥Ó(¾®¼¯)¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Â¤ÈÆ¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹¤È¶ÚÎÏ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Øtransfermarkt¡Ù¤Î¿ÈÄ¹¤ÎÉ½µ¤Ï193cm¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(195cm)¤Ë¼¡¤°¹â¿ÈÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤¬MF¤«¤éSB¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æº¸SB¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¡£Èà¤È±¦SB¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤ÎÂæÆ¬¤Ïº£µ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤òÂç¤¤¯½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£