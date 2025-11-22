¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤ÎÊÌ¤ì¶á¤Å¤¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡¿·CF¸õÊä¤Ï¥±¥¤¥ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î2¿Í
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¥¯¥é¥Ö¤Î·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬·ÀÌó¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¹Ô»È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¿·¤¿¤ÊCF¤Î³ÍÆÀ¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
32ºÐ¤Î¥±¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ï6700Ëü¥æ¡¼¥í¡£·è¤·¤Æ°Â¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥±¥¤¥óµé¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê¤òµó¤²¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤Ï4²¯9000Ëü¥æ¡¼¥í¡£Ë¡³°¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¤òÈóÇäÉÊ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
32ºÐ¤Î¥±¥¤¥ó¤È25ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤ÏÁ°¼Ô¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£