¼éÅÄ±ÑÀµ¤ÎÂàÃÄÊóÆ»¤Ë»Ø´ø´±¤¬È¿±þ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Èº£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥¤¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤¬Íè²Æ¤ÎÂàÃÄ¤ò±½¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£21Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¼éÅÄ¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï130»î¹ç½Ð¾ì10¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢18ºÐ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿ÍMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥·¥â¥ó¥¨¥¹¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ï632Ê¬´Ö¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼éÅÄ¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØA Bola¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Æ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤«¤éÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÂàÃÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸å³ø¤Î³ÎÊÝ¤ËÆ°¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö1·î¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÂç¤¤¯¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¹½À®¤È¼ê±þ¤¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÅß¤ÏÀÅ´Ñ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¼ó°Ì¥Ý¥ë¥È¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤ÇÄÉ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¼éÅÄÂàÃÄ¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£·ÀÌóËþÎ»¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¤³¤³¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËèÆü¤ò¹¬¤»¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï»ä¤¬Âº·É¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
