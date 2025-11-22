¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤æ¤Ê¤¹¤ß¤Ï£²ÀïÏ¢Â³¤Î£´°Ì¡¡¥á¥À¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¤â¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ØÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤Îà¤æ¤Ê¤¹¤ßá¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿£²£²Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢£²¤Ä¤Î¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç´¤ê¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡££±£²£µ¡¦£µ£¹ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¹ç·×£±£¹£³¡¦£±£²ÅÀ¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡££Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï£Î£È£ËÇÕ¤Ç¤Ï¹ç·×£²£°£²¡¦£±£±ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£´°Ì¡£ÀË¤·¤¯¤âÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®£³µ¨ÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹²¬¤Ï¥Ú¥¢½é¿´¼Ô¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¶¥µ»¤À¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È·ëÀ®Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¡¢º£µ¨¤Ï£¹·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¹ñÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÀª¤Î£²ÏÈÌÜ³ÎÊÝ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤ò·ü¤±¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£²·î¡¢Åìµþ¡Ë¤À¡£ÂåÉ½ÀÚÉä³ÍÆÀ¤ÏÇ»¸ü¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¥±¥¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¿¹¸ý¡£¿¤Ó¤·¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Á°¤À¤±¤ò¸«¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£