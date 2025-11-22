Ê¡»³²í¼£¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤é¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê´ë²è¤â
29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È 2025¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¡¢&TEAM¤é¤Î½Ð±é¤È¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÎÌ¾²Î¾§¤äÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¹ë²Ú´ë²è¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ë²Ú11ÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬¿·¤¿¤Ë·èÄê
º£Ç¯²»³Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ØÎ¶¡Ù¤ò´Þ¤à2¶Ê¤òÈäÏªÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ¡ÝOn The Way¡Ù¤¬SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1.5²¯²ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¤ä¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤ÎÆü´Ú¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢INI¡¢aoen¡¢¡áLOVE¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸²Î¾§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î24Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÆÏ¤±¤ë´ë²è¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢24Ç¯Á°¡¢°ì²óÌÜ¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò¹ë²Ú3ÁÈ¤¬À¸²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ORANGE RANGE¤¬¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡Ù¡¢ÂçÄÍ°¦¤µ¤ó¤¬¡ØPEACH¡Ù¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡£Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È 2025¡Ù¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡Ù¤Ç¡¢ÁíÀª40ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Î²»³Ú¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ìÉô¤Ï¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬¡Ê¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¡Ë¡¢ÂèÆóÉô¤Ï¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï28Æü¤ÎÄ«¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£