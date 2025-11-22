²Æ¤Î½÷²¦¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç½é¾¡Íø¡¡WÇÕ³«ËëÀï¡¢´Ý»³¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡²Æ¤Î½÷²¦¤¬WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×³«ËëÀï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£´Ý»³´õ¤Ï2²ó¤È¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Èôµ÷Î¥´¹»»¤Ç2°Ì¤Ë14¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£½é¾¡Íø¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤ÈÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇËþÌÌ¤Ë¾Ð¤ß¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2²óÌÜ¤Ï¡¢ÉÔÍø¤ÊÄÉ¤¤É÷¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º130.5¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÈô¤Ó¡¢¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ±¦¼ê¤òÎÏ¶¯¤¯°®¤ê¤·¤á¤¿¡£
¡¡2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º¸É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£