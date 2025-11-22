Rockon Social Club¡¢Zepp Haneda¸ø±é2DaysÂçÃÄ±ß¡¡¥ì¥³Âç¡Ø´ë²è¾Þ¡Ù¡õ¹ÈÇò½Ð±é¤ÇÀª¤¤²ÃÂ®
¡¡Rockon Social Club¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØKURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin¡Ç-¡Ù¤ÎÅìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é¤¬¡¢21Æü¡¢22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï9·î5Æü¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢11·î¤«¤é³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ø±é¤Ç¡¢Zepp Haneda¤â°ìÁØ¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÇ®µ¤ÅÁ¤ï¤ë¡ªRockon Social Club Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ÇÂçÍ§¹¯Ê¿¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Rockon Social Club¤¬ÈäÏª¡£NOKKO¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖTangerine Kiss¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î³Ý¤±À¼¤â¤¢¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ª¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¡Ø´ë²è¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤Î¸å¤â¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤È³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢12·î24Æü¡¢25Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Rockon Social Club¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤ÇºæÀµ¾Ï¤È¤Î¶¦±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SHOW MAN¡Ù¤ÇÂçÍ§¹¯Ê¿¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Rockon Social Club¤¬ÈäÏª¡£NOKKO¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖTangerine Kiss¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î³Ý¤±À¼¤â¤¢¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ª¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¡Ø´ë²è¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤³¤Î¸å¤â¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤È³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢12·î24Æü¡¢25Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Rockon Social Club¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤ÇºæÀµ¾Ï¤È¤Î¶¦±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£