B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¡±¦ÃæÂ¹üÉé½ý¤«¤é8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀïÎóÉüµ¢
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê26¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤ÇÌó8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ïºò²Æ¤Î²ÃÆþÄ¾¸å¤ÈºòÇ¯11·î¤Ë±¦ÃæÂ¹ü¤ò¼ê½Ñ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª2»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿3·î29Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤ÇÆ±¤¸²Õ½ê¤òÄË¤á¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó3½µ´ÖÁ°¤«¤é¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ËÉôÊ¬¹çÎ®¤·¤¿°ËÆ£¤Ï17Æü¤Ë½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£°ËÆ£¤ÎÉüµ¢¤ÏÍèÇ¯¤ËWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£