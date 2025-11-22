ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡È»äÉþ´ë²è¡É¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¡Ö¥ª¡¼¥é¥¹¥²¥§¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤ª¤¹¤ºåºÎï¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö£Ö£é£Ö£é £±·î¹æ¡Ø£Î£Å£×»äÉþ¤Ç¶á¶·£±£÷£å£å£ë¡ª¡ÙËÜÅö¤Î»äÉþ¤Ç£±£÷£å£å£ë¥³¡¼¥ÇÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¢¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿´ë²è¡¡º£²ó¤Ï£·Æü´ÖÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤è¡ª¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÍÎÉþ¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤â¤Î¡£¤¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¤¬£±¤Ä¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª£±½µ´Ö¤â¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¯»Å¾å¤¬¤ê¡¢ÊõÊª¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ä¡¢¿å¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ó¡¼¥Ë¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¡¤É¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬¹¥¤¤«¡¢»ïÌÌ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤Í¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤ºåºÎï¡×¡Ö»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç£±ÈÖµ±¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö»æÌÌ¸«¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖÉ½¾ð¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¥¹¥²¥§¡¢¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£