中越両国、第39回北部湾合同パトロールを実施
2025年11月22日 22時25分
新華社通信
２０日、合同パトロールを行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／劉丕禄）
【新華社広州11月22日】中国海軍の艦艇「広元」「阿壩」が19、20両日、ベトナム海軍の艦艇2隻と編隊を組み、中越第39回北部湾合同パトロールを行った。
パトロールは両軍の協定と年間計画に基づき実施されている。２０日、編隊行動演習を行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）２０日、共同捜索救助訓練で観測を行う中国側将兵。（広州＝新華社配信／李正嵩）１９日、合同パトロールの任務に当たる中国側将兵。（広州＝新華社配信／張彬）２０日、編隊行動演習を行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）２０日、共同捜索救助訓練で信号弾を撃つ中国側将兵。（広州＝新華社配信／李正嵩）２０日、北部湾海域を航行する中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／劉丕禄）２０日、合同パトロールを終え、互いに手を振る将兵ら。（広州＝新華社配信／劉丕禄）１９日、合同パトロール期間中の中国艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）１９日、合同パトロール期間中、海上と上空を観察する中国側将兵。（広州＝新華社配信／劉丕禄）