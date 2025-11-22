２０日、合同パトロールを行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／劉丕禄）

【新華社広州11月22日】中国海軍の艦艇「広元」「阿壩」が19、20両日、ベトナム海軍の艦艇2隻と編隊を組み、中越第39回北部湾合同パトロールを行った。

パトロールは両軍の協定と年間計画に基づき実施されている。

２０日、編隊行動演習を行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）

２０日、共同捜索救助訓練で観測を行う中国側将兵。（広州＝新華社配信／李正嵩）

１９日、合同パトロールの任務に当たる中国側将兵。（広州＝新華社配信／張彬）

２０日、編隊行動演習を行う中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）

２０日、共同捜索救助訓練で信号弾を撃つ中国側将兵。（広州＝新華社配信／李正嵩）

２０日、北部湾海域を航行する中越両国の艦艇。（広州＝新華社配信／劉丕禄）

２０日、合同パトロールを終え、互いに手を振る将兵ら。（広州＝新華社配信／劉丕禄）

１９日、合同パトロール期間中の中国艦艇。（広州＝新華社配信／李正嵩）