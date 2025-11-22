¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡ÄÔ´õÈþ¤È¡È¥¥¹¡É¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡·ëº§18Ç¯¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤ÎÄÔ´õÈþ¤È¥Ñ¥Ã¥¯¤ò´é¤ËÅ½¤êËË¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#·ëº§18Ç¯¡¡#¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤ÏÄÔ¤È2007Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂè1»ÒÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ÎÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢13Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ÎÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯¤ËÂè4»Ò»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤µ¤ó¤ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
