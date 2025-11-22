ÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡õÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡Ö²È¹¯¸øº×¤ê¡×¤ËÅÐ¾ì¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¾®·ª½Ü¤Î¿®Ä¹¤Ï¡Ö¥¢¥á¤È¥à¥Á¤Î´ËµÞ¤¬¸«»ö¡×¡¡¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î²È¹¯¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¡×
¡¡ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡ËÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡ÊÃ°±©Ä¹½¨Ìò¡Ë¤ÈÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡ÊÀÐÀî¿ôÀµÌò¡Ë¤¬22Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤ÎÉÍ¾¾¾ë¸ø±à¡¦°ª¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²È¹¯¸øº×¤ê2025¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îò»ËÃÌµÁ¤«¤é»£±ÆÎ¢ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢Ìó40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½ÐÀ¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦Æó¸øÁü¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿
¡¡Îò»Ë¾å¤ÎÃ°±©Ä¹½¨¤ÈÀÐÀî¿ôÀµ¤Ï¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¸å¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È¾¾Ê¿¸µ¹¯¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆÁÀî²È¹¯¡Ë¤¬·ë¤ó¤À¡ÖÀ¶½§Æ±ÌÁ¡×¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿²È¿Ã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£½¨µÈ¤¬¤Þ¤ÀÂ·Ú¤Î°ìÊ¼Â´¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Î¾Ì¾¤ÏÎ¾²È¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¹¯¤¬º£Àî²È¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ç²á¤´¤·¤¿ÉÍ¾¾¾ë¤Ë¡¢¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÆó¿Í¤Î¡È²È¿Ã¡É¤¬½¸¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÉÍ¾¾¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄ¤Ï¡Ö55ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÍè¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡ÖÉÍ¾¾¤È¤¤¤¨¤Ð¿ÆÍ§¤ÎÎëÌÚº½±©¤µ¤ó¡£Èþ¤·¤¤½÷Í¥¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÉÍ¾¾¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¸»ÈÏÍê¤ò±é¤¸¡¢ÉÍ¾¾¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÁ´¤¯¸Æ¤Ð¤ì¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯Íè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡ÈÇ°´ê¤ÎÉÍ¾¾¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿µ²±¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡Öº£²ó¤Ï¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¸ì¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê4ºîÌÜ¡Ê¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ë¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÀÐÀî¿ôÀµ¤ÏËÜÍèË¿ÃÊý¤Ë½ÐËÛ¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÁÀî¤Ë»Ä¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢ÃÓÅÄ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤Ê¤¤¤è¡ª Îò»Ë¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã°±©Ä¹½¨¤Î¡ÈÅÂ¡É¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¾®·ª½Ü¡¢ÀÐÀî¿ôÀµ¤¬»Å¤¨¤ëÆÁÀî²È¹¯¤Ï¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¾®·ª¤µ¤ó¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¸·¤·¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²¿¿Í¤â½³¤é¤ì¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¤È¥à¥Á¤Î´ËµÞ¤¬¸«»ö¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ä¤Î¤¢¤ë¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¥ÅÄ²È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈøÄ¥¤È»°²Ï¤ÎÌ£Á¹Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìËë¤â¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÊì¤Ï°¦É²½Ð¿È¤ÇÇòÌ£Á¹¡¢Éã¤ÏÅìµþ¤ÇÀÖÌ£Á¹¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉã¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÖÌ£Á¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤¬µï¤Ê¤¤¤È¤¤ËÊì¤¬¤½¤Ã¤È´Å¤¤ÇòÌ£Á¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÄí¤ÎÌ£¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Ç÷ÅÄ¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¤Ï´Å¤á¤ÎÇþÌ£Á¹¡£²È¹¯¸ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ£Á¹¤Ï·ò¹¯¿©¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀÐÀî¿ôÀµ¤¬Ì£Á¹½Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸À¤¬É½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÂè1ÏÃ¤Ï¡È¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡É¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤À¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÓËÜ¤À¤±¤Ç¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤È¤·¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¡ÖÉÍ¾¾¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò²È¹¯¸øÌò¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤µ¤ó¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÂ¤ÈºÆ¤ÓÉÍ¾¾¤ØÍè¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¼¯»ùÅç³Ø±à¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À±ï¤â¤¢¤ëÆó¿Í¡£ÊüÁ÷Á°¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
