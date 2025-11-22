¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï22Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1Âè37Àá¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­ÅçÀï¤Î»Ïµå¼°¥²¥¹¥È¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ºùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀîºêF¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±éÃæ¡£»Å»ö¤Ç¤âÀîºê¤òË¬¤ì¤¿»ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»Ïµå¼°¤Ï¿ÍÀ¸½é¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¼«ÂÎ¤â³ØÀ¸»þÂå°ÊÍè¤Ê¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@frontale_staff)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿ºùÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Þ¤¸¤«!¡×¡Ö¤¨¡¼!!!!¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö´é¾®¤µ¤Ã¡×¡ÖÍ¥¾¡¡×¡ÖÅ·»È¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ë¤¯¤ë¡¼!!!!¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¹¤²¤¨¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥º¥ë¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£