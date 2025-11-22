Ä®ÅÄMFÃæ»³ÍºÂÀ¡ÖËÍ¤ÎÅ¯³Ø¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¡Ä¡×Âç»ö¤Ê½øÈ×À©¤·¤¿°µ´¬¥¢¥·¥¹¥È¡¢¡È½àÈ÷¡É¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÈá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÌ¿±¿¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ëÀèÀ©ÅÀ¤Î¹ÔÊý--¡£ºò²ÆFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿MFÃæ»³ÍºÂÀ¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿Ãæ»³¤Ï¥¯¥í¥¹¤ÎÁªÂò»è¤âÁê¼ê¤Ë¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Ä¤Ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Áá¡¹¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï´¶³Ð¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥¹¤ÏæÆÂÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¡ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢æÆÂÀ¤¬¤¦¤Þ¤¯·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼Á¤Î¤È¤³¤í¤â¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¯¥í¥¹¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤±¤¿¡×
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á½øÈ×¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿Âç»Å»ö¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¤è¤¯¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤È¡¢º£Æü¤Ï¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤à½àÈ÷¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½àÈ÷¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤ì¤¬½Ð¤»¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Îý½¬ÄÌ¤ê¤Î100%¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î100%¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½àÈ÷¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¹ç·×6¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³ÆÀ¤Âå¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ»³¡£¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é½àÈ÷¤Î¤¹¤Ù¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÅ¯³Ø¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç½àÈ÷¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤ÏÂç¤¤ÊÂç²ñ¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¤¤¤Ä¤â¤Î100%¤¬½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤½Ð¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Éâ¤Â¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢½àÈ÷¤Î¼Á¤âÊý¸þÀ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãæ»³¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤Ïµ¤¤ÎÍø¤¯¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡£¤Þ¤¿¸åÈ¾¤Ï¿À¸Í¤¬FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÂçÇ÷¤ÈFWÉðÆ£²Åµª¤ò¥±¥¢¤·¡¢´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤Û¤È¤ó¤Éºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ»³¤Î¼Á¤È·Ð¸³¤ÎÈ¼¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤ê¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£Ãæ»³¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îò»Ë¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡Ø1¡Ù¤òºî¤ì¤¿¤Î¤¬ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤è¤ê¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤½¤ì¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢0¤«¤é1¤òºî¤ë°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë¸÷±É¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ»³¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¡Ö0¤«¤é1¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬ÌîË¾¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏËÍ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï°ì¤Ä¼è¤ì¤¿¡£¤¿¤À»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ï¤Þ¤ºJ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢ACLE¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤¤½ç°Ì¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤ê2»î¹ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈ´¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
