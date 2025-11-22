ÎëÌÚ²ê¿á¤Î£±Ëü£ÍÆüËÜ¿·¤ËÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¡Ö£²£·Ê¬°ì·åÂæ¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤È¡×Âç²ñÁ°¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÃÃÏ£¡ÄÈ¬²¦»Ò£Ì£Ä
¢¡Î¦¾å¡¡È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÇ½ª£ÁÁÈ¡Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ï£²£·Ê¬£±£°ÉÃ¡Ë¤Ç£¹·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î£²£·Ê¬£µÉÃ£¹£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÎµÏ¿¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë±ö¿¬ÏÂÌé¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬½Ð¤·¤¿£²£·Ê¬£¹ÉÃ£¸£°¡££³ÉÃ£¸£¸¾å²ó¤ëÎÏÁö¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÅ¶¨¤Ê¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹£¹ÅÙ¤Ç¤Û¤ÜÌµÉ÷¡£µÏ¿¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÎÁ°Êý¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢»Ä¤êÌó£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¯¤·¤«Ìµ¤¤¡×¤È°ì»þ¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É·ãÁö¡£ÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï»ØÆ³¤¹¤ëÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤âËþÂ¤²¤Ç¡ÖÆüËÜ¿·¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡£¹·î¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¡£³¤³°Áª¼ê¤Ë²Ì´º¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï£²£°°Ì¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤ò¼Â´¶¡££±£°·î¤ÏÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¹â¤ÎÎý½¬¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡Ö¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½é¿´¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¡ÖÎÌ¤ò¤ä¤ë»þ´ü¡¢¼Á¤ò¤ä¤ë»þ´ü¤ÈÊ¬¤±¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡×¤ÈºÙ¤«¤¤ÀïÎ¬¤òÎý¤ê¡¢£±£°·îËö¤«¤éÌó£³½µ´Ö¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥¹ç½É¤âÃå¼Â¤Ë¾Ã²½¡£»ØÆ³¤¹¤ëÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤â¡Ö£²£·Ê¬°ì·åÂæ¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¡¢½çÄ´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¿·¤¬½Ð¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎý½¬¤ò³Î¼Â¤ËÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î´ð½à¤Ï£²£¶Ê¬Âæ¡×¤ÈÎëÌÚ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÏ¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤ËÂ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£