¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¤Ê¤¦¡¢¤ä¤Ç¡×µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÉÜÃÎ»ö¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¤¨¼Ì¿¿¤ä¡×¡Ö´î¤Ó¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¤Ê¤¦¡¢¤ä¤Ç¡×¤Èµ¤·¡¢Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ»ö¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¤ªÅ·µ¤¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡¡µ¢¤Ã¤ÆÏ¿²è¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬À²¤ìÃË¤ÎµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´î¤Ó¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö³«ºÅ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤¨¼Ì¿¿¤ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£