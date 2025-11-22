¹õÅÄÄ«Æü¤¬£±Ëü£Í£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£²¤ÎÀÄ³ØÂç¿·µÏ¿¡õÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£¸°Ì¤ÇÍ¥¾¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤È¸À¤¨¤ÐÀÄ³ØÂç¡×
¢¡Î¦¾å¡¡¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï£²£°£²£µ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÎ©Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀÄ³ØÂç¡ÊÁ°²óÍ¥¾¡¡Ë¡¢ÃæÂç¡ÊÁ°²ó£µ°Ì¡Ë¡¢Î©Âç¡ÊÁ°²ó£±£³°Ì¡Ë¤ÈÍ½Áª²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Ë¡Âç¡ÊÁ°²ó£±£µ°Ì¡Ë¡¢ÌÀÂç¡ÊÁ°²óÍ½Áª²ñÇÔÂà¡Ë¤Î£µ¹»¤¬»²Àï¡££±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸øÇ§¥ì¡¼¥¹¤ò£´ÁÈ¹Ô¤¤¡¢³Æ¹»¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¹»¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ½ª£´ÁÈ¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£²¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤ËÀÄ³ØÂç¤ÎÄáÀîÀµÌé¡Ê¸½£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£·Ê¬£´£³ÉÃ£³£³¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ÈÀÄ³ØÂçµÏ¿¤òÌó£¶ÉÃ¹¹¿·¡£ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£¸°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï¹õÅÄÄ«Æü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²£·Ê¬£´£³ÉÃ£¹£²¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²£·Ê¬£´£¹ÉÃ£¹£°¡¢ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê¤«¤¤¤È¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬£²£·Ê¬£µ£±ÉÃ£µ£±¡¢º´Æ£°¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²£·Ê¬£µ£µÉÃ£¹£³¤È£µ¿Í¤¬Æ±°ì¥ì¡¼¥¹¤Ç£²£·Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾å°Ì£±£°¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï£²£¸Ê¬£±ÉÃ£°£¸¤Ç¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤â°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö£Í£Á£Ò£Ã£È¡Ê¥Þ¡¼¥Á¡Ë¡×¡ÊÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¡Ë¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ»²Àï¡Êº£²ó¡¢Ë¡Âç¤ÈÌÀÂç¤ÏÍ½Áª²ñÇÔÂà¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä±þ±çÃÄ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤·¡¢³Æ¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤¬ÆÃÄ¹¡£ÊÄ²ñ¼°¤âÇÉ¼ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÄ²ñ¼°¸å¡¢ÀÄ³ØÂç¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÃ»¤¤»þ´Ö¤Î¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¤È¸À¤¨¤ÐÀÄ³ØÂç¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ³ØÂç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÙÊª¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤à¤È¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤«¤éÁª¼êÎÀ¤Þ¤Ç¤ÎÌó£·¥¥í¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£