¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤¬238Æü¤Ö¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡¡Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¡Ä¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È
ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢3·î29Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï°ÊÍè238Æü¤Ö¤ê¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ïºò²Æ¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¤À¤¬Ä¾¸å¤Ë±¦ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¤è¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Î¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯2·î¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢3·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤ÇºÆ¤Ó±¦ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤òÄË¤á¤ÆºÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°ËÆ£¤¬Ìó2½µ´ÖÁ°¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡ÖKicker¡×¤Ï¡ÖÁá¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë