¡È¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¿§¡É¤ÇÅß±Ç¤¨♡¡ÚZARA¡ÛÂç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö¼çÌòµé¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë ¡È¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¿§¡É ¤Ï¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¥°¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥«¥éー¡£½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¤äÎ©ÂÎ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¡Ö¼çÌòµé¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤«¤é°ìÊÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»ー¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Åß±Ç¤¨¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¥Ä¥ä´¶ ¡ß ºÙ¥Ù¥ë¥È¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥µ¥Æ¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹
¡ÚZARA¡Û¡ÖºÙ¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥µ¥Æ¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¥«¥éー ¡ß ¥Ä¥ä´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Ç¡¢Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¶ßÉÕ¤¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤ÇÈ´¤±´¶¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¡£Æ±¿§¤ÎºÙ¥Ù¥ë¥È¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥³¥ó¥·ー¥ë¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀöÎý¸«¤¨¡£¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥×¥êー¥Ä¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥×¥êー¥ÄÆþ¤ê¥Ý¥×¥ê¥ó¥·¥ã¥Ä¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£ ¡ß ÂçÃÀ¤Ê¥×¥êー¥Ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡£¶ßÉÕ¤¤Î¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ý¥×¥ê¥óÁÇºà¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢°ìËç¤ÇÃå¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÃ¼Àµ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥ÉÉº¤¦¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Åß¤Î¶õµ¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤â¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ê¥ó¥¸¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÃÏ¤Ç¾åÉÊ¸«¤¨¤·¤½¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤äÂµ¸ý¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¥ó¥¸¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÁ´¤ÆÎ±¤á¤ì¤Ð¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ë¥ªー¥ÐーÉ÷¤Ë¡£Á°¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¥¤¥ó¥Êー¤ò¸«¤»¤ÆÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡ý ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤³¤ÎÅß¤Î ¡È´Å¤µ + ÉÊ¡É ¤òÁÀ¤¨¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
²Ö¥â¥Áー¥Õ¤Ç°ìÊÊ¸ú¤«¤»¤¿¼çÌòµé¥»ー¥¿ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥¹¥È¥ì¥¯¥Á¥ãー¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÂç¤Ö¤ê¤Î²Ö¥â¥Áー¥Õ¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¿þ¤ÎÊÔ¤ßÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥»ー¥¿ー¡£¼Ð¤á¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²Ö¥â¥Áー¥Õ¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¿þ¤ÇÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¿þ¤ÈÂµ¤Î¥ê¥Ö¥È¥ê¥à¤È¤Û¤É¤è¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤òÂ¨¿·Á¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê²Ú¤ä¤®¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò