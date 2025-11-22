¥·¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ò¥«¥ë¡õ¥Î¥¢¤Î·ëº§¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥·¥Ð¥¿¡¼¡Ê39¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤È¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÁû¤¬¤»¤¿2¿Í¤Î¡Ö0Æüº§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î?¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¾ì¤Î¥Î¥ê¤Ç·ëº§¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢·ëº§¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤µ¡£¤Ç¤â·ë¶É¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤È¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡ÊÉâµ¤OKÀë¸À¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï°¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£