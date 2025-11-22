Î¹Àè¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡Ö½©ÅÄ¸©¤Î¤ªÅÚ»º¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¶â¤Î¥Ð¥¿¡¼¤â¤Á¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤äÎ¹¹Ô¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÁÇÅ¨¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¡¢Â£¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë½Ü¤ÎÌ£³Ð¤äÄêÈÖÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¹Àè¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤ªÅÚ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Î¹Àè¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡Ö½©ÅÄ¸©¤Î¤ªÅÚ»º¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤â¤ªÌß¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ë¤ªÅÚ»º¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£Îä¤ä¤·¤Æ¤â²¹¤á¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ªÅÚ»º¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½©ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ÁªÂò¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÊì¤ÎÅÄ¼Ë¤ÇÀÎ¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½©ÅÄ¤ÎÌ£ÂåÉ½¤Ç¹¥¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤È¥Ð¥ê¤Ã¤È¤·¤¿ÄÒÊª¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
2°Ì¡§¶â¤Î¥Ð¥¿¡¼¤â¤Á¡ÊÀî¸ý²°¡Ë¡¿49É¼ÌÀ¼£20Ç¯ÂåÁÏ¶È¤Î½©ÅÄ»Ô¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤Ç¤¢¤ëÀî¸ý²°¤¬¡¢½©ÅÄ¸©»º¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤êÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÉ÷¤ÎÌß²Û»Ò¡Ö¶â¤Î¥Ð¥¿¡¼¤â¤Á¡×¡£½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡ÖJRÅìÆüËÜ¤ª¤ß¤ä¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¡×¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¤Î¿·¤·¤¤ÌÃ²Û¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÂÉ÷¤ÈÍÎÉ÷¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡ÊÍº¾¡Ìî¤¤à¤é¤ä¡Ë¡¿64É¼½©ÅÄ¸©¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÄÒÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçº¬¤òßîÀ½¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÄÒ¤±¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÆÈÆÃ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ä¤ªÃãÀÁ¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢½©ÅÄ¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¶¯¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
