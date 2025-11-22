¥Æ¥ìÄ«¡¦¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡¡»Ò¶¡2Ëü±ßµëÉÕºö¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê°Â¿´´¶¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¤ª¤à¤Ä¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤òÄó°Æ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬21ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Á¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£¡Á¡×¡Ê²Ð¡Á¶âÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ»Ò¶¡1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2Ëü±ßµëÉÕ¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¤Þ¤¿»Ò»ý¤ÁÍÍ¡×¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡1»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²È·×¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÄ¹´üÅª¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤à¤Ä¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÅ¬ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÄó°Æ¤·¡¢¡ÖSNS¤ÎÀ¼¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ä¹´üÅª¤Ê°Â¿´¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¸À¤¨¤Ð»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï2021Ç¯¤Ë°å»Õ¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢É×¤ÎÉëÇ¤Àè¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤¿¤á24Ç¯4·î¤«¤éµÙ¿¦¡£º£·î13Æü¤Ë¤ÏµÙ¿¦Ãæ¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç»ºµÙ¡¦°éµÙÉüµ¢¸å½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£