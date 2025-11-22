¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û¾¾±ºÍª»Î¤¬¾¡¤Ã¤Æ20Ëü¼Ö·ô¡¡¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡12R¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾±ºÍª»Î¡Ê35¡á¹Åç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¸¤ÉúÍ¯Ìé¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢¸åÂ³¤Î¾å¾º¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¤ª¸«»öÏ¢¾¡¡£¾¡Éé¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¡¡¡Ö¸¤Éú·¯¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤±½¸Ãæ¡£¥«¥«¥ê¤¬À¨¤¤¤·¡¢¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¼ÂÎÏ¼Ô¡£3Ï¢Ã±20Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¼Ö·ô¤ò±é½Ð¤·¡¢¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£