22ºÐ£É¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¡¤¤¤¹¤Î¾å¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¹¤ó¤²¤§¡Á¤ï¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê22¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼²Ä°¦¤¤¤Î¤ÇGET¤·¤Æ¡¡ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÈÍèÇ¯¤ò¾è¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Í¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤¤¤¹¤Î¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·ë¹½ÂçÃÀ¤Ê´ó¤»¥Ý¡¼¥º¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤ó¤²¤§¡Á¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À¸¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë·ã¿Ì¡ª¡¡I¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£