¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Å·±©´õ½ã¡Ê¤¢¤Þ¤¦¡¦¤¤¹¤ß¡á29¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·±©¤Ï¡Ö¤ª¤¤¿¡©¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤®¤å¡¼¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¡¢º½ÉÍ¤Ç¥Ð¥¹¥È¤ò´ó¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¥®¥å¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¶´¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£