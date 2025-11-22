¡ã²á¾ê¤Êµ¤¸¯¤¤¡ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éâË¤Þ¤ì¤¿¡ªÃ¶Æá¤ÎÏÃ¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¡©
º£¤äÎ¥º§¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤ÎÍ§Ã£¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¯¥é¥¹¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬¤¤¤¿¤éÃ¶Æá¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡¡»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Á¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Þ¥Þ¤ËâË¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡Ù
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÁ°¤Ç²á¾ê¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â
¡Ø¥·¥ó¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤Ç»ØÎØ¤ò±£¤·¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡©¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¿¤è¡£Â¾¿Í¤Î·ëº§»ØÎØ¤Þ¤ÇÅÊ¤à¤Ê¤éÈà»á¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡Ù
¡ØÅÐ¹»ÈÉ¤Î¸«¼é¤ê¤ä´úÅöÈÖ¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ò¤È¤ê¥·¥ó¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡Ö´úÅöÈÖ¤òËè²ó¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤âÌµÍý¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤è¡£¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡¼¡×¤Ã¤Æ¤±¤Ê¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤ÇÃ¶Æá¥¢¥²¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤â²¼¤²¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹Ô»ö¤â¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Þ¤¬¤ä¤ë¤é¤·¤¤¤è¡£¤½¤ìµ¤¸¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡£»ÙÇÛÍß¤ËÉé¤±¤º¤â¤Ã¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤òÍê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¼þ°Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÁ°¤Ç²á¾ê¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤¹¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¢¤¨¤ÆÏÃÂê¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Þ¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇÄã¸Â¤Îµ¤¸¯¤¤¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÅÙ¤ò±Û¤¨¤¿¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó±£¤·¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¸À¤¤Êý¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡©
¡ØÏÃ¤·Êý¤Ë¤è¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤¡¡Á¡×¡¢¡Ö¤Ç¤§¡Á¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¥¡Á¡×¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¥Ö¥ê¤ÇÃý¤ë¤È¥¦¥¶¥Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù
¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¼«Ê¬¤ÎÉ×¤òÂ¾¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Ñ¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤Í¤§¡Á¡×¤È¤«µ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù
¡Ø¼«Ëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬Åú¤¨¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
°ìÊý¤Çº£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ÏÁê¼ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤è¤êÀè¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¸Æ¤Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃ¶Æá¤Î¤³¤È¤ò¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤À¡×¤È¾¯¤·°ú¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯¤¹¤ëºÊ¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦ÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø»ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤À¤±¤É³§¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤´¼ç¿Í¤ÎÏÃ¤Ï¤¹¤ë¤è¡£Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¤½¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¤¤¯¤ÈÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤Í§Ã£¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç¼Ö¤Î¡Ä¡Ä¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¥ä¥Ä¤Ï»×¤ï¤»¤È¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤Í¡Ù
¡Ø»ä¤â¥·¥ó¥°¥ë¤À¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ã¶Æá¤ÎÏÃ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤ÈµÕ¤ËÌÌÅÝ¤À¤·¡¢¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Ã¶Æá¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉÔ¹¬¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£Ã¶Æá¤¬¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¹¬¤»¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ù
¡Ø¡Öº£ÆüÃ¶Æá¤¬µÙ¤ß¤Ê¤ó¤À¡×ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤é¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢µÕ¤Ëº¹ÊÌÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âNG¤À¤è¤Í¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¼«Ëý¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÁ°¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤Ç¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÄÉãÊì¤¬¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤ÇÁÄÉãÊì¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð¤ä´Ä¶¤¬°ã¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤·¤«ÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«ËýÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Á³¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Åö»ö¼Ô¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¤â¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤à¤·¤íÈò¤±¤ë¤Û¤¦¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç·ù¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤â¤½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤Î¤¤¤Ê¤¤»ä¤ÎÁ°¤ÇÃ¶Æá¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆâË¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âNG¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ïº£¸å´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ËÃ¶Æá¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²á¾ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤â¡¢µÕ¤Ëº¹ÊÌÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÁí°Õ¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó¡¡