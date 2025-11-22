»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡¡Ô¥½½Ïº¡¦¿·Ç·½õ¤È¿Æ»Ò3¿Í¡¢¿·½Õ¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¦±é
ÍèÇ¯1·î¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î3Æü½éÆü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤È¤½¤ÎÄ¹½÷¡¦»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ï²ÎÉñ´ìÉñÍÙ·à¤ÎÂç¶Ê¡Ø½Õ¶½¶À»â»Ò¡Ù¤Ç¿Æ»Ò¶¦±é¡£Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬¾®À«ÌïÀ¸¸å¤Ë»â»Ò¤ÎÀº¤ò¡¢¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤È¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¸ÕÄ³¤ÎÀº¤ò¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¡ÊÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡Ë¤äÄï¡Ê¿·Ç·½õ¤µ¤ó¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤òÆ§¤à¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¡¢»ä¤¬¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤í°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¡¢Âç»ö¤Ê»þ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¸ÕÄ³¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÄï¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÕÄ³¤Ï¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ÕÄ³¤È¤¤¤¦ÉñÍÙ¤Ï¡¢¶åÂåÌÜ»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¡¢Ì¼¤Î¿éÀð¤¿¤Á¤Î·Î¸Å¤ò¸«¤Æ¡ØËí»â»Ò¡Ù¤«¤é¶À»â»Ò¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÉñÍÙ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï¡¢¤Ü¤¿¤ó¤È¿·Ç·½õ¤Ë¤Ï¸ÕÄ³¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÁÌ³´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥êºÇ¸å¤Î»þ´ü¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÕÄ³¤ò¶Ð¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»ä¤¬ÀßÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï»þÂåÊª¤ÎÌ¾ºî¡Ø·§Ã«¿Ø²°¡Ù¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·§Ã«¼¡ÏºÄ¾¼Â¤ò¶Ð¤á¤ë¤Û¤«¡¢¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤ÏÌë¤ÎÉô¡ØÌð¤Îº¬¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ¾²æ¸ÞÏº¤ò½éÌò¤Ç¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº²È½ê±ï¤ÎÌ¾ºî¡Ø»ùÍëÌé¹ë·æëýÏÃ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤¬»ùÍëÌé¼Â¤ÏÈø·Á¹°¹Ô¤ò½éÌò¤Ç¶Ð¤á¡¢¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤¬Áð´¢Ì¼¼Â¤Ï¹°¹ÔËå¿¼ÀãÉ±Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£