¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û11·î23Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê°Å¼¨¡£¤¹¤°¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤»ö¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë°ìÆü¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¾õÂÖ¤¬¥«¥®¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¥é¥Ã¥¡¼¤Ê»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤¬¸«¤Å¤é¤¤»þ¡£ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤ë»ö¤¬Âç»ö¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡Éô²°¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥®¡£¤È¤¯¤Ë¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºî¶È¸úÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¿ÍÌÌ¤Ç¤Ï¿È¶á¤Ê¿Í¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
¡¡¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤éŽ¤¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤ò¿®¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¿´¤ò³«¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐŽ¤Áê¼ê¤â¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹Ž¡