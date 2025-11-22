ÃæÅÄÍþ»Î¡¢º¸ÂÈèÏ«¹üÀÞ¤ò¸øÉ½¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢Á´ÆüËÜJr¡¥²¦¼Ô
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÅÄÍþ»Î¤¬³«ËëÁ°Æü¤Î22Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º¸Â¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤ÇÌó3½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿Æ»Ø¤ä¹Ã¤Î²óÉü¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖµÕ¤Ëº£¤ÎÊý¤¬Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢2¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¤òÄ·¤Ö¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÇºòÇ¯»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅçÅÄËã±û¤Ï¡¢º¸Â¼óÄË¤Î¤¿¤á¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²óÈò¤·¤¿4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö1Ç¯¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë»î¹ç¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤È¤â¤Ë17ºÐ¤ÎÃæÅÄ¤ÈÅçÅÄ¤Ïº£µ¨¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£