¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BACK-ON¤ÎKENJI03¤È¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸öÅÄ¤Ï¡ÖDo As Infinity ½éÆü¸ø±éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÃË½÷2¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Do As Infinity¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖDo As Infinity Billboard Live Tour 2025¡×¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤Ð¤ó¤Á¤ã¤óÀèÇÚ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ë¡¢Í§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ë¤¤¤Ä¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹ ¤Ï¤ó¤Þ¤Ã¡ª¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¡¼¤·¡¢¤¨¤¨¿Í¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¼«¿È¤è¤ê1Ç¯Áá¤¤1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂçÅÏÎ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ê¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ê¤ç¡¼¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¤Ç¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤ÉÍ¤Ã¤³ÀèÇÚ¤Ç¤¹¾Ð¾Ð ¤ª¤â¤í¡¼¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥®¥¿¡¼¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡¢¡¢¡¢¤Þ¤À1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤¿avex¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÆ±¤¸¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½êÂ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºDo As Infinity¤È²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öps¤Ð¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼ª¥Ä¥Ü¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤´¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾È¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£Çú¡×¤ÈÈ¼¤¬KENJI03¤Î¼ª¥Ä¥Ü¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¥³¥é¥Ü´õË¾¡×¡Öµ÷Î¥´¶¥Ë¥ä¤±¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡×¡ÖÈ¼¤Á¤ã¤ó¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
