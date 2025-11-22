¸¦µæ²ñ¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ôÆü¡¢³¨¤Î´°À®¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¿¥¬¥»¥ó -ÌÀ¼£ÂçÀµ²èÀçëý-¡Ê8¡Ë
»þ¤ÏÌÀ¼£37Ç¯¡¢µþÅÔ¡£¸å¤Ë¾®ÌîÃÝ¶¬¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¡¦¾®Ìî±ÑµÈ¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë²è²È¡¦ÃÝÆâÀ´Ë±¤Î²è½Î¤Ç½¤¶È¤ËÎå¤à¤â¡¢¼«¤é¤ÎºÍÇ½¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢ÉÁ¤¯³¨¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤ËÅÚÅÄÇþÑ¢¤È¤Ê¤ëÅÚÅÄ¶âÆó¡£Ç¯Îð¤¬¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âî±Û¤·¤¿²èÎÏ¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤ÄÅÚÅÄ¤Ë¡¢¾®Ìî¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¿¨È¯¤µ¤ì¼ÂÎÏ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²ÏÇ¼º»Ìé»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¬¥»¥ó -ÌÀ¼£ÂçÀµ²èÀçëý-¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á²ÏÇ¼º»Ìé»Ò¡¿¡Ø¥¬¥»¥ó -ÌÀ¼£ÂçÀµ²èÀçëý-¡Ù