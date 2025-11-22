Ê¡»³²í¼£¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò±é¤¸¤Æ15Ç¯¡¡¿·¶Ê¡ØÎ¶¡Ù¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡¡±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¼çÂê²Î
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØÎ¶¡Ù¤¬¡¢29Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÊ¡»³Î®¡¦¿·²ò¼á¡É¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê
Ê¡»³¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎ¶¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²èÀ©ºî¿Ø¤«¤é¡È¤¢¤¨¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¡ØËëËöÅÁ¡Ù¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¡£15Ç¯Á°¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò±é¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¡ÈÊ¡»³Î®¡¦¿·²ò¼á¡É¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2010Ç¯11·î28Æü¤«¤é´Ý15Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯11·î29Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¡Ø¥Ú¥ê¡¼Íè¹Ò¡Ù¡ØÂº²¦Ú·°Ð¡Ù¡Ø¿·ÀñÁÈ¡Ù¡Ø»§Ä¹Æ±ÌÁ¡Ù¤Ê¤É¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤ËëËö¡É¤òÊ¡ÅÄ´ÆÆÄÎ®¤Î²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤¬³×Ì¿¤Î»Ö»Î¡¦ºäËÜÎ¶ÇÏÌò¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬ËëËö¤Î±ÑÍº¡¦À¾¶¿Î´À¹Ìò¤ÇW¼ç±é¤·¤Þ¤¹¡£