Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À­¤¬Ê¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬ÂáÊáÁ°¤Ë¡Ö½÷À­¤È¤Ï9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£·î16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿40Âå¤Î½÷À­¤Îº¸¤ï¤­Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡Ö½÷À­¤È¤Ï9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢½÷À­¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÉú¤»¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Öº£Ç¯6·î¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤äÆ°µ¡¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£