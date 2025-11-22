µ¡Ç½¤â²»¼Á¤â²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀÂ¿¤¹¤®¡ÄSolos¿·ºî¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¸½¼Â
Meta¡Ê¥á¥¿¡Ë¤¬Ray-Ban¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¸£°ú¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Meta¤¬¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤âÂ³¡¹½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥á¥é¤òºÜ¤»¤º·ÚÎÌ²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¢¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ»È¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¥á¥¬¥Í·¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆGizmodo¤ÎPeroµ¼Ô¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÖSolos AirGo A5¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤ËËÜ¼Ò¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëKopin¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É Solos¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Solos AirGo A5¤Ï¤½¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¤Ïº£¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«Âó´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤Ã¤«¤é¥Ç¥Ã¥«¥¤»³Åö¤Æ¤ë¤¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Meta¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Samsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¡¢Google¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ½½Ê¬¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¡£¶¥Áè¤Ï²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢³×¿·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÈó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³«Âó´ü¤Ë¤ÏÄ©Àï¤À¤±¤·¤ÆÌ´ÇË¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎSolos AirGo A5¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤«¤Ê¡Ä¡£¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
Solos AirGo A5¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·Ú¤¤Êý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·Ú¤¤¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¥«¥á¥é¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï2¤Ä¡£·ÚÎÌ²½¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Öº£¡¢¤³¤Ã¤½¤ê»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡¢¥«¥á¥é¤¬¤µ¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤ÏÅð»£¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤¬¾ï¤Ë·üÇ°»ö¹à¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Solo°Ê³°¤Ë¤â¡¢Even Realities¤ÎEven G2¡¢Mojie¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡¢Lenovo¤ÎV1¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤·¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢250¥É¥ë¡ÊÌó3Ëü7000±ß¡Ë¤ÎSolos AirGo A5¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÌÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ChatGPTÂÐ±þ¤Î²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢À¼¡¦²»¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Meta Ray-Ban¥°¥é¥¹¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAIµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë²»³ÚÄ°¤¤¤¿¤êÅÅÏÃ¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meta Ray-Ban¥°¥é¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢AI¤ä¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²»¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÆÃ¤Ë¼þÊÕ´Ä¶²»¤â½¦¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Meta Ray-Ban¤Î²»¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¡©¤È²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½´¶ÅªÃæ¡Ä¡£²»¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£
¤â¤·¤Ç¤¹¤è¡© ¤â¤·½é¤á¤Æ»È¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤¬Solos AirGo A5¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Meta Ray-Ban¤Î½éÂå¡¦Âè2À¤Âå¤â¡¢Oakley¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Î2¥â¥Ç¥ë¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
¤Þ¤º²»¤¬¾®¤µ¤¤¡£¼þÊÕ¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¡ÊÎã¤¨¤ÐÃÏ²¼Å´¾è¼ÖÃæ¤È¤«¡Ë¤â¤¦¤Û¤ÜÄ°¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¯¤»²»Ï³¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ß¥Ã¥È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¡£ÄÌÏÃ¤âÆ±¤¸¡£Meta¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ï¼þÊÕ¥Î¥¤¥º¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤âÈó¾ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤ÇÄÌÏÃ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Solos AirGo A5¤ÏÀ¼¤¬¤³¤â¤ë¡¢±ó¤¤¡£Áê¼êÂ¦¤âÄ°¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥¥¥´¥¥²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤³°¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤ÇWi-Fi¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤³¤ì¡ª
²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥×¥ê¤âÆæ¡£²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇSolos AirGo¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¾¡¼ê¤Ë¶Ê¤¬»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©
¤·¤Ä¤³¤¤¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ß¥Ã¥È¤Î¥á¥¬¥Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µ¡Ç½¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼
ÀâÌÀ½ñ¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÍÑ¤ËÂ¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤·¡£
´ðËÜ¤Î²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖHey Solos¡×¤ÎÀ¼¤ÇÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢È¯Æ°¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç°ÂÄê¤»¤º¡£¥¿¥¹¥¯¤Î¤ª´ê¤¤¤â¡¢¤Ç¤¤¿¤êÌµ»ë¤·¤¿¤ê¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÏSolos¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¡¦Ää»ß¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ç¤¤ëÊý¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âËÍ¤ÎÀ¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ°¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¡£Meta¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÊÄ°¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡ËChatGPT¤Î´ðËÜ¤ÎÆ±¤¸ÀÇ½¡£²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÂçÀ¼¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÈ¯Æ°¤ÏÀìÍÑ¤ÎSolos AirGo¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÁ°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¡¢¾ï¤ËÇØ·Ê¤ÇON¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤½¤ì¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤á¤ËÊÄ¤¸¤ëÇÉ¤Ë¤Ï¥¤¥ä¤Ê»ÅÍÍ¡£¤â¤Ã¤È¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¡¢¥¢¥×¥ê³«¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¼è¤ê½Ð¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÍ½Äê¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Ãæ1ÅÙ¤âÀ®¸ù¤»¤º¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Íê¤ó¤Ç¤âÀäÂÐÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤ì¤âÆ±¤¸¡£ÀäÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹·Ïµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢Êâ¿ô·×¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¬¥Í¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±¤·¤«¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤º¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¤¤ì¤¿¥Ø¥ë¥¹¥¢¥×¥ê¤ÈAirGo A5¤Ç¤Ï¡¢Êâ¿ô·×¤Ç1,200Êâ¤Û¤Éº¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤¸¤ã¤¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©
¥Ø¥ë¥¹·Ï¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Åª¤Êµ¡Ç½¡£¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥á¥¬¥Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤«¤é±¿Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï»ÑÀª¤òÀµ¤¹¥Ä¡¼¥ë¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÏ¢·È¤¬¤³¤ì¤â¥À¥á¥À¥á¤Ç¡¢¡Öº£¡¢»ÑÀª¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¥¬¥óÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¥À¥á¥À¥á¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÝÌõµ¡Ç½¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ËËÝÌõ¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñÏÃ¤¬À®Î©¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ï»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤¤¤Ã¤Á¤ãÃÙ¤¤¤±¤É¤Í¡£ÃÙ¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿¾¯ÉÔ¼«Á³¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
AirGo A5¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢³Î¤«¤Ë¡ÖAir¡×¤Ç·Ú¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉý¤Ï36g¤«¤é45g¡£°ìÈÖ½Å¤¤45g¤À¤È¡¢Meta Ray-Ban¤Î49g¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥á¥¬¥Í¤Ã¤Æ1ÆüÃæ¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀµµÁ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·Ú¤µ¤¬¥Á¡¼¥×´¶¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£250¥É¥ë¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È350¥É¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥Á¡¼¥×´¶½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ä¥é¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
³°Â¦¤«¤é¸«¤ë¤È¤Û¤ÜÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë±è¤Ã¤ÆÇç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥×´¶¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Á¡¼¥×´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÎÆ°¤¤â¤Ë¤Ö¤¤¡£¥Ä¥ëÉôÊ¬¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ê¥Ü¥¿¥óÅª¤Ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¿¨¤ê¤Ë¤¯¤¤¾å¤Ë´¶ÅÙ¤â°¤¤¡£²¿ÅÙ¤âÈæ³Ó¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Meta Ray-Ban¤âÆ±¤¸¤¯¥Ä¥ëÉôÊ¬¤Ç¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤ÜÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¥´¥Ä¤¤°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Ã¼Ëö¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥«¥é¡¼¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¡£¥Ä¥ëÉôÊ¬¤â½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¥±¡¼¥¹¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆ±º¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤¦É¬Í×¤¢¤ê¡£½¼ÅÅ»ý¤Á¤Ï²»³ÚºÆÀ¸¤Ç10»þ´Ö¡¢ÄÌÏÃ¤Ç7»þ´Ö¡£
¥×¥í¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©
°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È»ÄÇ°¡£¤³¤ì¡¢¤Þ¤À³«È¯Ãæ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤À¤è¤Í¡©¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´Å¤µ¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meta¤ÎRay-Ban¥³¥é¥Ü¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ë¤â¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆü¾ï»È¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤äÄÌÏÃ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉËÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Solos¤ÎAirGo A5¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¼ÂÍÑ¤ËÂ¤ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¤¤¤¤È¤³¤í¡§·Ú¤¤¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¥¹¥ê¥à
»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¡§²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬ÉÔ°ÂÄê¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÏÎ¢¤Ç¾ï»þONÉ¬¿Ü¡¢²»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡¢¥Á¡¼¥×´¶¤¢¤ë
Source: Solos