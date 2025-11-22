¡ÖÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§Àï¤ÏÂæÏÑ¤Ë¸ú²Ì¤Ê¤¤¡×¡¡Î©Ë¡°Ñ°÷¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤ÇÂæÏÑ»Ù»ý¸Æ¤Ó¤«¤±
¡Ê¥Ï¡¼¥°Ãæ±û¼Ò¡ËÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÄÀÇìÍÎ¡Ê¤·¤ó¤Ï¤¯¤è¤¦¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï21Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Í³¼çµÁÀ¯ÅÞ¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥¡¢¼«Í³¼çµÁ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊLI¡Ë¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëË¡Î§Àï¤äÀ¤ÏÀÀï¤ÏÂæÏÑ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤âÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂæÏÑ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î½Å·Ä»Ô¸ø°Â¶É¤ÏÀè·î¡¢¡Ö¹ñ²È¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤ëÈÈºá³èÆ°¡×¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄÀ»á¤ÎÎ©·ï¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î2¥«·î´Ö¤ËÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤ÆµÄ°÷³°¸ò³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄÀ»á¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¼«¿È¤Î³°¸ò³èÆ°¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä¨²ü¤ò²Ã¤¨¡¢½Ð¹ñ¤ò¶Ø¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÄÀ»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÈÈºá¿Í°ú¤ÅÏ¤·¾òÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¿Ø±Ä¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤ÇÃæ¹ñ¤ÏÄ¥¤ê»Ò¤Î¸×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï¾ÝÄ§Åª°ÕµÁ¤È¹ñÆâ¸þ¤±¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë²á¤®¤º¡¢ÂæÏÑ¤Ï¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤ÏÁý¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¤â¹¶·âÅª¤Ê¡ÖÀïÏµ³°¸ò¡×¤¬°ìÃÊ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£³°¸ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·³»öÌÌ¤ä·ÐºÑÌÌ¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤¬ÃÄ·ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÏÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿¶¨ÎÏ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤¤¤«¤ËÂæÏÑ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ÇÌÏº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£µÄ°÷³°¸ò¤Ï¶¨ÎÏÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÂæÏÑ¤Î³°¸ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤Ï22Æü¡¢ÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢ÄÀ»á¤Èç÷±ÀÎ©Ë¡°Ñ°÷¤¬LI¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀªÎÏ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¶¼°Ò¤ÈÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂæÏÑ³¤¶®¤ÈÃÏ°è¾ðÀª¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¦¤Ë°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¸âÇð°Þ¡¢²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë