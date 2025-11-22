É¬¤ºµã¤±¤ëÆüËÜ¥¢¥Ë¥á6ºîÉÊ¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ê¤É¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯11·î19Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦POPDAILY¤Ï¡¢¡ÖÉ¬¤ºµã¤±¤ëÆüËÜ¥¢¥Ë¥á6ºîÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï1ºîÌÜ¤Ë¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖëÝ»³ÁÏ»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¶¯¤¤½ÉÌ¿´¶¡¢°µÇ÷´¶¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸½Âå¤ÎÂåÉ½ºî¤À¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢É¬¤ºµã¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿ÀïÆ®¤è¤ê¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤È¡¢°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É½Å¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÁªÂò¡¢µ¾À·¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤¬¿Àºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ï¡Ø¼«Í³¡Ù¤È¡Ø¿Í´ÖÀ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃµµá¤¬Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤³¤È¤À¡£Ä´ººÊ¼ÃÄ¤¬ÀïÍ§¤ò¼º¤¤Â³¤±¤ëÍÍ¤ä¡¢¿¿¤ÎÅ¨¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ëÌµÎÏ´¶¤ÈÄË¤ß¤¬¡¢Æ±ºî¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÄËÀÚ¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
2ºîÌÜ¤Ë¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÀµ»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬Ëå¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ëµ´Æ¤È²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±Â¯Ê¸²½¤ä»þÂå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¼«Á³¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®·ìÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈó¾ï¤Ë½Å¸ü¤Ê´¶¾ðÅª¤Ê¿¼¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤ºµã¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ø²ÈÂ²¡Ù¡Øå«¡Ù¡ØÁªÂò¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¾å¸¹¤ÎÎ¦¤Î·»Ëå¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éµÔÂÔ¤µ¤ì¸ß¤¤¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢Èá·à¤ò·Ð¤Æµ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀµµÁ¤È°¤ÎÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆóÁÈ¤Î·»Ëå¤ËÎ®¤ì¤ë´¶¾ð¤Ï¡ØÀÚ¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²°¦¡Ù¤À¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²áµî¤ÈÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¤ÈÀ®Ä¹¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
3ºîÌÜ¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¶Ç²ÂÆà»á¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÀïÁè¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢ÎäÅ°¤Ê¡ØÊ¼´ï²½¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¡Ù¤«¤é¡ØÂåÉ®²°¡Ù¤È¤·¤Æ¼ê»æ¤òÄÌ¤¸¿Í¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë´¶¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¹ë²Ú¤Êºî²è¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²»³Ú¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê»æ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»×¤¤¡¢¸å²ù¡¢¤½¤·¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¡£¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤¬Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò½ñ¤µ¤¹²áÄø¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÈà½÷¼«¿È¤ÎºÕ¤±»¶¤Ã¤¿¿´¤ò½¤Éü¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡ØÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢Æ±ºî¤ÎºÇ¤â´¶Æ°Åª¤Ê³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
4ºîÌÜ¤Ï¡Ö»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÊª¸ì¤Ï¡¢¸µÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ÍÇÏ¸øÀ¸¡Ê¤¢¤ê¤Þ¤³¤¦¤»¤¤¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£Êì¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¾¯½÷¡¦µÜ±à¡Ê¤ß¤ä¤¾¤Î¡Ë¤«¤ò¤ê¤¬¸½¤ì¡¢À¤³¦¤¬ºÆ¤Ó¿§¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢Í¦µ¤¡¢¤½¤·¤Æ¸å²ù¤Î½Å¤µ¤ò²»³Ú¤ÇËÂ¤°ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤ò¤ê¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢¼ê»æ¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡£°ì¤Ä¤Î±³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤Îø¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¡¢¿´¤ËÂç¤¤Ê¸å²ù¤È¤·¤Æ»Ä¤ë·ëËö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
5ºîÌÜ¤Ë¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö»³ÅÄ¾â¿Í»á¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡ØËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ºî¼Ô¤¬Ãµµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¼÷¼ï¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤ÎÃ»¤µ¤ä¡¢´¶¾ð¤¬»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤ËÄÀÅÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¬Ì¿¤ò½ª¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¼«¿È¤¬¡Ø¤¿¤Ã¤¿10Ç¯¡Ù¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½Å¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¡£Èà½÷¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¹¤Ï¡¢²áµî¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢å«¡¢¸å²ù¡¢¤½¤·¤ÆÍý²ò¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¿ÍÎà¤ÎÀ¸Ì¿¤ÎÎ®¤ì¤ò°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¿¼¤¤´¶³´¤ÈÎÞ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
6ºîÌÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü¸«¤¿²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òËÍÃ£¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÊª¸ì¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÍ§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ1¿ÍË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëå«¤ò½ù¡¹¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¿ôÇ¯¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¡Ø¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡Ù¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢Ì¤´°¤Î´¶¾ð¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤¬É¬¤ºµã¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¸å²ù¡Ù¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½¼ÂÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤ËÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦²áÄø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤´°Î»¤ÎÊÌ¤ì¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¿´¤Î±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë