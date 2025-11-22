½ÂÃ«¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥È¥·¤¬MC¡¡¥®¥ã¥é¥ê¡¼È¿±þ¤Ç¼Â´¶¡Ö¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×3ÅÙÌÜ³«ºÅ¤Çµ¬ÌÏ³ÈÂç
¡¡½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Îº×Åµ¡ÖFOOTBALL¡¡PARK¡¡SHIBUYA¡×¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÃË½÷¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤ä»ÅçºÌ¤µ¤ó¤é¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¤é¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¡£È¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬MC¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö3x3¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢ÏÓ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬½Ð¾ì¤·¤ÆÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¹¶·¤Ë¥È¥·¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢3x3¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âËèÇ¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¡È¤ª¤ª¤Ã¡É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥·¼«¿È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¸«¤ëÊý¤Ç¡£¤¢¤ÈÂ©»Ò¤Î»î¹ç¤Ï¸«¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£5²ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤ÈÀ¨¤¤¤Ê¡¢¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¦¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ïµ¼Ô¤«¤é¡Ö¥È¥·¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ä²¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡¢¤½¤ì¡×¤È¥¥ç¥È¥ó¡£¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ö¥·¥å¡¼¥È¡×¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡Ö¥È¥·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤«¡©¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¥ª¥ìÆÉ¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤ÆÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£µ¼Ô¤¬¸ý¤´¤â¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£