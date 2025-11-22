¶¶²¼Å°»á¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿ËüÇî¡¡ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿ÀôË¼Êæ»á¤Ë¥Á¥¯¥ê¡Ö²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀ®¸ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦ÃÝÃæÊ¿Â¢»á¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò¤ß¤ó¤Ê½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤ÎÌµÂÌ¤À¡É¤È¤«¡È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤·¤«¤·2900Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ3300²¯±ß¤°¤é¤¤¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï2Ãû±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤à¤·¤íÅö»þÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ïº£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤Î°ì¤Ä¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÀôË¼Êæ»á¡¢²¿¤«¸À¤Ã¤Æ!!¡×¤ÈËüÇî¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿Àô»á¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£