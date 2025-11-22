Git¤òCUI¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÄ¶¹âµ¡Ç½¥Ä¡¼¥ë¡Ölazygit¡×
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¤Âå´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÊÑ¹¹ÍúÎò¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ô¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âGit¤ÏÂ¿µ¡Ç½¤«¤Ä·Ú²÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Git¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹(CLI)¤òÄÌ¤¸¤ÆÁàºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢CLI¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉßµï¤¬¹â¤¯¡¢Áàºî¥ß¥¹¤äÍý²òÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊGit¤ÎÁàºî¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëGitÍÑUI¡ÖLazygit¡×¤Ç¤¹¡£
https://github.com/jesseduffield/lazygit
¢¡Æ°ºî´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
lazygit¤ÎGitHub¤Ë¤ÆInstallation¤Î¹àÌÜ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Windows¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤«Scoop¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÂÐ¾Ý¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢Scoop¤ò»È¤¦¤Ë¤·¤Æ¤âScoop¼«ÂÎ¤äGit¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏWSL(Windows Subsystem for Linux)¾å¤ËUbuntu¤òÆ³Æþ¤·¡¢lazygit¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏMicrosoft Store¤è¤êUbuntu¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇºÇ¿·¤ÎLTSÈÇ¤Ç¤¢¤ëUbuntu 24.04.1 LTS¤òÁªÂò¤·¡¢¡ÖÆþ¼ê¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡ÖÆþ¼ê¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬¡Ö³«¤¯¡×¥Ü¥¿¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö³«¤¯¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆUbuntu¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤ÇWSL¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏUAC¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÂ³¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌ¤êÇ¤°Õ¤Î¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢WSL¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
WSL¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È°ìÃ¶Windows¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åUbuntu¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢½é²óµ¯Æ°»þ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¤°Õ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¸å¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐWSL¾å¤ÇUbuntu¤¬Æ°ºî¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Ubuntu¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢sudo¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÆþÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Û¤ÉÀßÄê¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
GitËÜÂÎ¤ÈcURL¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó½Å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
sudo apt install -y git
sudo apt install -y curl
¤³¤ì¤Ç½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ælazygit¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£Ubuntu 25.10°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ðapt¥³¥Þ¥ó¥É¤Çlazygit¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏUbuntu 24.04 LTS¤¬ºÇ¿·¤ÎLTSÈÇ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢GitHub¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É·²¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
# ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¼èÆÀ
LAZYGIT_VERSION=$(curl -s "https://api.github.com/repos/jesseduffield/lazygit/releases/latest" | \grep -Po '"tag_name": *"v\K[^"]*')
# ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
curl -Lo lazygit.tar.gz "https://github.com/jesseduffield/lazygit/releases/download/v${LAZYGIT_VERSION}/lazygit_${LAZYGIT_VERSION}_Linux_x86_64.tar.gz"
# ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²òÅà¤·¤Æ¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ
tar xf lazygit.tar.gz lazygit
# ¼Â¹Ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¼Â¹Ô¸¢¸Â¤òÉÕ²Ã¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÇÛÃÖ
sudo install lazygit -D -t /usr/local/bin/
¾åµ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½ç¼¡¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Èlazygit¤¬¥³¥Þ¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
lazygit --version
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
commit=80223c7fbbd0b86631a988834cbe88e267bb0bd9, build date=2025-11-01T09:43:19Z, build source=binaryRelease, version=0.56.0, os=linux, arch=amd64, git version=2.34.1
¢¡»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢Git¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë·²¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÀ®¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤Æ¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤élazygit¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Èµ¯Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
lazygit
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Not in a git repository. Create a new git repository? (y/N):
¡Öy¡×¥¡¼¤òÆþÎÏ¸åEnter¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Branch name? (leave empty for git's default):
²¿¤âÆþÎÏ¤»¤º¤ËEnter¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÁÌ¾(ÄÌ¾ï¤Ï¡Ömain¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ömaster¡×)¤ÇGit¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¡¢lazygit¤ÎUI¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤Î¥¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤¬´ÊÃ±¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î°ìÍ÷¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö?¡×¥¡¼¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
²èÌÌº¸¾å¤Ë¤Ï¡ÖStatus¡×¤È¤¢¤ê¡¢¡Ögit status¡×¥³¥Þ¥ó¥É¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾ðÊó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤Î¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î¾õÂÖ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÖFiles¡×¤È¤¢¤ê¡¢´ÉÍýÂÐ¾Ý¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡ÖFiles¡×¥Ú¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬°ÜÆ°¤·¡¢Êý¸þ¥¡¼¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²èÌÌ±¦Â¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ÏºîÀ®¤·¤¿¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â´ÉÍýÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖFiles¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤Îº¸¤Ë¤Ï¡Ö??¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¾å¤Î¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡ÖUnstaged changes(¥¹¥Æ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÑ¹¹)¡×¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡Ögit add¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁªÂòÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇºÆÅÙ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢¡Ögit reset --cached¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁªÂòÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥¢¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤·¤¿¾õÂÖ¤¬¤³¤Á¤é¡£Á´¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îº¸¤Ë¡ÖA¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Öc¡×¥¡¼¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ²¼Éô¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆþÎÏÍó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþÎÏ¤·¤ÆEnter¥¡¼¤ò²¡¤·Ctrl¥¡¼¤È¡Ös¡×¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤¹¤È¥³¥ß¥Ã¥È¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸²¼¤Î¡ÖCommits¡×¤È¤¢¤ë¥Ú¥¤¥ó¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥ÈÍúÎò¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥Ã¥È¤ÎÎ®¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Git¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î´ÉÍý¤òlazygit¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»î¤·¤Ë¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Tab¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È²èÌÌ¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¡¢º¸¾å¤Î¡ÖFilter¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢±¦¤Î¥Ú¥¤¥ó¤Ëº¹Ê¬¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º¸²¼¤Î¡ÖCommits¡×¥Ú¥¤¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡µ¡Ç½¤¤¤í¤¤¤í
¤´¤¯´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢README¤ä¥¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶½Ì£¿¼¤¤µ¡Ç½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ÔÃ±°Ì¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°
¡ÖUnstaged changes¡×¥Ú¥¤¥ó¤ÇÊÑ¹¹º¹Ê¬¤Î¹Ô¤òÁªÂò¤·¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤½¤Î¹Ô¤À¤±¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖV¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Êý¸þ¥¡¼¤ÇÈÏ°ÏÁªÂò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÁªÂòÈÏ°Ï¤Î¹Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐÏÃ·Á¼°¤Îrebase
¡ÖI¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤ÈÂÐÏÃ·Á¼°¤Îrebase¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ½ç½øÊÑ¹¹¡¦ºï½ü¡¦ÊÔ½¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦cherry-pick
cherry-pick¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÊÑ¹¹¤ò¡¢ÊÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÁàºî¤Ç¤¹¡£cherry-pick¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ô¡¼¸µ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ÇShift¥¡¼¤È¡ÖC¡×¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤·¡¢¥³¥Ô¡¼Àè¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤«¤éShift¥¡¼¤È¡ÖV¡×¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦bisect
bisect¤ÏÆóÊ¬Ãµº÷¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ð¥°¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢lazygit¤Ç¤Ï¡ÖB¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Çbisect¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï³Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖG¡×¥¡¼¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬º®ÆþºÑ¤ß¤Ê¤é¡ÖB¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤·¡¢ÌäÂê¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ÎÃµº÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Î½¤Àµ
¥³¥ß¥Ã¥È¤òÁªÂò¤·¤ÆShift¥¡¼¤È¡ÖA¡×¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤¹¤È¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ä¥ê¡¼¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢lazygit¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çrebase¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼«Æ°Åª¤Ë¥Ä¥ê¡¼¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥¹¥¿¥à¥³¥Þ¥ó¥É
lazygit¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¥¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤¯»È¤¦Git¥³¥Þ¥ó¥É¤ä¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢lazygit¾å¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥«¥¹¥¿¥à¥³¥Þ¥ó¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢lazygit¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö~/.config/lazygit/config.yml¡×¤ò¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç³«¤¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖcustomCommands¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
customCommands:
- key: '<c-r>'
context: 'commits'
command: 'hub browse -- "commit/{{.SelectedLocalCommit.Hash}}"'
- key: 'a'
context: 'files'
command: "git {{if .SelectedFile.HasUnstagedChanges}} add {{else}} reset {{end}} {{.SelectedFile.Name | quote}}"
description: 'Toggle file staged'
- key: 'C'
context: 'global'
command: "git commit"
output: terminal
- key: 'n'
context: 'localBranches'
prompts:
- type: 'menu'
title: 'What kind of branch is it?'
key: 'BranchType'
options:
- name: 'feature'
description: 'a feature branch'
value: 'feature'
- name: 'hotfix'
description: 'a hotfix branch'
value: 'hotfix'
- name: 'release'
description: 'a release branch'
value: 'release'
- type: 'input'
title: 'What is the new branch name?'
key: 'BranchName'
initialValue: ''
command: "git flow {{.Form.BranchType}} start {{.Form.BranchName}}"
loadingText: 'Creating branch'
¾åµ¤ÎÀßÄê¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡ÖN¡×¥¡¼¤ò²¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÄÉ²Ã¤·¤¿¥¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¡©¡×¥¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¥¡¼¥Ð¥¤¥ó¥É°ìÍ÷¤òÉ½¼¨¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ß¥Ã¥È´Ö¤Îº¹Ê¬É½¼¨
º¸²¼¤Î¡ÖCommits¡×¥Ú¥¤¥ó¤ÇÆÃÄê¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤òÁªÂò¤·¡¢Ctrl¥¡¼¤È¡ÖW¡×¥¡¼¤òÆ±»þ¤Ë²¡¤¹¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³«¤¡¢ÀèÆ¬¤Î¡ÖDiff ¡Á¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¥³¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÊÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤È¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¤È¤Îº¹Ê¬¤¬±¦Â¦¤Î¥Ú¥¤¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ä¥ê¡¼¤òÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤Ë¤¹¤ë
ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ä¥ê¡¼¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Shift¥¡¼¤È¡ÖD¡×¥¡¼¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖNuke working tree¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡ÖX¡×¥¡¼¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»ë³Ð¸ú²Ì¤È¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ä¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Þ¤È¤á
ºî¼Ô¤ÎJessie Duffield»á¤Ïlazygit¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖGit¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò±£ÊÃ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÜÅªÄÌ¤êGit¤ÎÁàºî¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢lazygit¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Jessie Duffield»á¼«¿È¤¬ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Stacked Branches With Lazygit - YouTube