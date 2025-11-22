Kis-My-Ft2µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¥¯¥é¥Ô¥«¤Î¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡¡¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤Ì¡²è¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥Ô¥«¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¹¤´¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ªµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¥¯¥é¥Ô¥«¤ËÊÑ¿È
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¤Î¥¯¥é¥Ô¥« »Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ô¥«¡ª¡ª¡×¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¡£¶âÈ±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ä¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¥¯¥é¥Ô¥«¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡×¡ÖµÜÅÄ¥Ë¥¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡ª¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤éµÜÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö´éÀ°¤¤¤¹¤®¤À¤í¡Á!?!?!?¡×¤È¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈºîÉÊ°¦¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
