¡¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê£±£²·î¡¢µþÅÔ»Ô¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿´ØÅìÂç²ñ¤¬£²£²Æü¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤ÎºÌ¤Î¹ñ¤¯¤Þ¤¬¤ä¥É¡¼¥à¡¦Â¿ÌÜÅª±¿Æ°¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¥³¡¼¥¹ÁöÏ©°÷¤ÎÍ¶Æ³¥ß¥¹¤Ë¤è¤êµÏ¿¤¬Ìµ¸ú°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±º³Ø±ñ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏµßºÑÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°µÏ¿¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñ¤ÇÍ¶Æ³¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤ÏÆü»º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾®´ù¡Ê²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡ËÈ¯Ãå¤Î¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡£¸©¹âÂÎÏ¢Î¦¾åÀìÌçÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë£´°Ì¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¹»£µ¶è¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ·ÑÃÏÅÀ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯£²¥«½ê¤Î¿ÊÆþÏ©¤Î¤¦¤Á¡¢¸í¤Ã¤¿¥²¡¼¥È¤«¤é¿ÊÆþ¤·¡¢Àµµ¬¤Î¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤â¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëÃ»¤¯Æ±¶è¤òÁö¤ê½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¶¥µ»½ªÎ»¸å¡¢³°¼þ¥³¡¼¥¹¤È¥²¡¼¥È¿ÊÆþÏ©¤òÊ¬¤±¤ëÊ¬´ôÅÀ¤ÇÊ£¿ô²ó¡¢ÁöÏ©°÷¤Ë¤è¤ë¸íÍ¶Æ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë»°±º³Ø±ñ¹â¡¢ÀîÏÂ¹â¡¢´õË¾¤¬µÖ¹â¡¢²£ÉÍ¿éÍò¹â¤Î£´¹»¤Ï£´¡Á£¶¶è¤Ç¸í¤Ã¤¿ÁöÏ©¤«¤é¼¡Áö¼Ô¤Ø¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Á´¶è´Ö¤ò´°Áö¤·¤¿¤¬µÏ¿¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢»°±º³Ø±ñ¹âÂ¦¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡Ê´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë£¶°ÌÆþ¾Þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ÏÂç²ñÍâÆü¤Î£´Æü¡¢¸©¹âÂÎÏ¢¤Ø´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎµßºÑ¤òµá¤á¤ëÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¡£Æ±Ï¢ÌÁ¤ÏÁ´¹ñ¹âÂÎÏ¢¤Ø¾å¿½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´ØÅì£¸ÅÔ¸©¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤ËÈ½ÃÇ¤¬ÉÕÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸©¹âÂÎÏ¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¶µ°éÅªÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ÏÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢½ç°Ì¤Î·«¤ê¾å¤²¤ä£±¸©£¶¥Á¡¼¥à¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç´ØÅìÂç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
