»³ËÜÍ³¿¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÈÇú±×¡É¡¡¡Ö1130Ëü±ß¡×¤Î°ïÉÊ¡ÄÊÆ¥»¥ì¥Ö¤Ë»×¤ï¤ÌÎ×»þ¼ýÆþ
KAT¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿»³ËÜ¤ÎMLB¥í¥´¥Þ¥ó¥«¡¼¥É1/1
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Î¡È°ïÉÊ¡É¤¬Çú±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢NBA¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡á¥¿¥¦¥ó¥º¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿»³ËÜ¤Î¥«¡¼¥É¤¬7Ëü2000¥É¥ë¡ÊÌó1130Ëü±ß¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£»³ËÜ¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥¦¥ó¥º¤ÏÀèÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖTopps¡×¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò300¥É¥ë¡ÊÌó4Ëü7000±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç³«Éõ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎMLB¥í¥´¥Ñ¥Ã¥ÁÉÕ¤Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ë¡¼¥¡¼¥«¡¼¥É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦¤Ç1Ëç¤·¤«¤Ê¤¤·ã¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥º¤Ï»×¤ï¤º¡ÖOh!!¡¡¥Û¥Û¥Û¥Û¥Û¥Û¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¿¥¦¥ó¥º¼«¿È¤ÏÀ¸¿è¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï54²ó¤ÎÆþ»¥¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï7Ëü2000¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖKAT¤Ï¤³¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÄ¶¥ì¥¢¤ÊÌîµå¥«¡¼¥É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Èà¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¹¬±¿¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î±¿¡¢¾¯¤·Ê¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÁ¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¡¢WHIP0.99¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎÈïÂÇÎ¨.183¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤Ï3°Ì¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¿À·ü¤Ã¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»Ë¾å13¿ÍÌÜ¤Î3¾¡¤òµó¤²¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë